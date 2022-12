Frana di via Posalunga, il sindaco Bucci: “I lavori dovrebbero iniziare oggi pomeriggio o domani”

“Mi dispiace per quello che è successo ieri in via Posalunga. Siamo riusciti a mettere tutte le persone in sicurezza: chi da amici o parenti. In pochissimi si trovano in albergo. Ora dobbiamo lavorare per poter far tornare le famiglie nelle proprie case. La situazione è sotto controllo. Ovviamente non ci fa piacere sapere e vedere che ci sono frane nel nostro territorio: sappiamo come si è costruito negli anni 60 e 70”, spiega il sindaco. “I lavori potrebbero iniziare oggi pomeriggio o domani”.