Frana Arenzano, slitta l'intervento con microcariche
di redazione
Resta in sospeso la messa in sicurezza della parete rocciosa che incombe sull’Aurelia ad Arenzano, dove una frana, verificatasi lo scorso 25 gennaio, continua a interessare il tratto a ridosso della galleria Pizzo. L’area è da tempo sorvegliata speciale per la sua instabilità geologica, tanto da richiedere frequenti interdizioni al traffico in occasione di precipitazioni intense.
L’operazione tecnica individuata per risolvere l’emergenza, ovvero l’eliminazione controllata della roccia instabile mediante microcariche, non verrà eseguita nei tempi inizialmente ipotizzati. La decisione è maturata a seguito della riunione svoltasi in Prefettura, durante la quale è emersa la necessità di rinviare l’intervento per ulteriori valutazioni legate alla tutela della sicurezza collettiva.
L’analisi congiunta ha evidenziato potenziali criticità connesse agli effetti dell’operazione sulla mobilità ferroviaria e sulla viabilità ordinaria, suggerendo prudenza prima di procedere.
