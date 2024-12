Fp Cgil primo sindacato nella provincia di Genova nel settore dell’igiene ambientale

Con 563 voti, la Fp Cgil si conferma il sindacato leader nel settore dell’igiene ambientale nella provincia di Genova. Il risultato, ottenuto nelle recenti elezioni delle RSU del 3 e 4 dicembre, supera quello della Cisl (473 voti) e della Uil (342 voti), consolidando la crescita della Funzione Pubblica Cgil nell’area metropolitana.

Risultati elettorali - La Fp Cgil registra un incremento del 56,44% in Amiu rispetto alla precedente tornata elettorale, affermandosi come il sindacato più votato anche nella rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza. Successo netto anche in Aprica, dove ha conquistato il 74,57% dei voti e ottenuto 5 delegati, nonché in Docks Lanterna e Ideal Service, dove si conferma prima forza sindacale.

Dichiarazioni dei dirigenti - “Siamo diventati il primo sindacato della provincia nel settore dell’igiene ambientale e di questo dobbiamo ringraziare il lavoro quotidiano di delegate e delegati”, dichiara Luca Infantino, Segretario Generale della Fp Cgil Genova. Gianluca Marchiani, Segretario della Funzione Pubblica Cgil, aggiunge: “Questo risultato ci impegna a portare avanti le rivendicazioni con determinazione per migliorare tutele, sicurezza, diritti e salari”.

Impegno futuro - I dirigenti della Fp Cgil hanno sottolineato l’importanza del voto dei lavoratori, considerato un mandato per continuare a lottare per migliori condizioni di lavoro. In Amiu, l’organizzazione ha rafforzato la propria posizione nella rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, una questione centrale nel comparto dell’igiene ambientale.

Crescita consolidata - La crescita registrata nelle principali aziende del settore testimonia la fiducia dei lavoratori nei confronti della Fp Cgil, che punta a consolidare ulteriormente il suo ruolo di leader sindacale nella provincia di Genova.