Fondi a Hamas, bagarre in Parlamento: FdI chiede informativa, AVS e Pd al contrattacco

Tensione nell’Aula della Camera dopo la richiesta di Fratelli d’Italia di un’informativa al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulla vicenda Hannoun. Il confronto con le opposizioni si è acceso ulteriormente quando il deputato Giovanni Donzelli ha avanzato una seconda richiesta, questa volta rivolta al ministro degli Esteri Antonio Tajani, chiedendo chiarimenti su un presunto flusso irregolare di denaro dall’Italia verso l’estero e sulle possibili ricadute nei rapporti internazionali del Paese.





Donzelli ha accusato le opposizioni di superficialità, sostenendo che tale atteggiamento potrebbe danneggiare l’immagine internazionale dell’Italia e ribadendo che il governo è “complice di pace, non di genocidio”. Le opposizioni hanno reagito duramente, contestando la decisione del vicepresidente di turno Fabio Rampelli di consentire la seconda richiesta di informativa.





Marco Grimaldi (Avs) ha parlato di un “grave precedente”, avvertendo che, se questa diventasse la prassi, l’Aula rischierebbe di diventare ingovernabile. Sulla stessa linea anche il deputato dem Federico Fornaro, che ha criticato l’andamento dei lavori parlamentari.

