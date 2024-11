Firenze accelera sul trasporto elettrico: in arrivo 12 nuovi bus green per il centro urbano

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all’unanimità una delibera cruciale per il trasporto pubblico locale: entro il 2025, 12 nuovi bus elettrici a zero emissioni entreranno in servizio sulle linee del centro urbano, grazie a un progetto da 6 milioni di euro finanziato dal Pon Metro e dal PN Metro Plus, come riporta Ferpress.

Progetto – Il rinnovo del parco mezzi nasce da un finanziamento di 6 milioni di euro, delegato alla Città Metropolitana nel 2022 dal Comune di Firenze. La gara europea, conclusa nell’estate 2023, è stata vinta da Karsan Europe S.r.l., con un’offerta di 3,5 milioni di euro per 12 bus elettrici da 6 metri. Tuttavia, i ritardi nella consegna hanno spinto a ricollocare parte del finanziamento sul programma PN Metro Plus 2021-2027, garantendo nel frattempo l’acquisto e l’installazione delle colonnine di ricarica al deposito Cure.

Gestione – I nuovi mezzi, di proprietà della Città Metropolitana, saranno concessi in usufrutto ad Autolinee Toscane per l’integrazione nel servizio di trasporto pubblico regionale. Le modalità di utilizzo e gli eventuali costi aggiuntivi rispetto ai veicoli diesel saranno monitorati per due anni.

Dichiarazioni – “Il cambio verso mezzi a bassa emissione è una priorità per il nostro territorio, sia per efficienza che per sostenibilità”, ha affermato Francesco Casini, capogruppo di Territori al Centro. Anche Claudio Gemelli (Gruppo per il Cambiamento) ha sottolineato l’importanza strategica del progetto, evidenziando il risparmio economico ottenuto.

Obiettivi – L’iniziativa mira a ridurre le emissioni inquinanti e a migliorare la qualità del trasporto pubblico in città, in linea con gli obiettivi europei di sostenibilità.