Finocchiaro (Adi): "Diete e alimentazione, bisogna affidarsi a professionisti"

"Oggi spesso, soprattutto in rete ma non solo, anche per diete, alimentazione, regimi alimentari ci si affida a persone improvvisate, che non possiedono i titoli scientifici per dare le giuste indicazioni alle persone. Invece è sempre più importante affidarsi a professionisti seri e affidabili".

E' l'appello lanciato a Salute Sanità da Etta Finocchiaro, specialista in scienza dell'alimentazione, presidente di regione Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria di Adi (Associazione dietetica italiana e nutrizione clinica).

In questa puntata la dottoressa Finocchiaro parla di Adi (onlus senza fini di lucro) e spiega come comportarsi di fronte alla scelta di cosa e come mangiare. Ecco la puntata in onda su Telenord.