Finestre solari trasparenti: la luce diventa energia

Le finestre del futuro produrranno energia. Alla Hong Kong Polytechnic University, un gruppo di ricercatori ha raggiunto un record mondiale di efficienza del 6,05% nello sviluppo di celle solari semitrasparenti, capaci di trasformare la luce in elettricità senza rinunciare alla trasparenza del vetro.

Il team, guidato dal professor Li Gang e dal ricercatore Yu Jiangsheng, ha messo a punto un nuovo parametro di valutazione — FoMLUE (Figure of Merit for Light Utilization Efficiency) — che misura con maggiore precisione le prestazioni dei materiali fotoattivi.

Questa tecnologia apre la strada a finestre intelligenti per edifici, auto e serre, capaci non solo di produrre energia pulita, ma anche di migliorare l’isolamento termico e la stabilità operativa. Un passo decisivo verso città più sostenibili e autosufficienti.

