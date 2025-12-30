Fincantieri, WASS ottiene dalla Marina Indiana il più grande contratto della sua storia

WASS Submarine Systems, controllata del Gruppo Fincantieri e leader nella progettazione e sviluppo di sistemi avanzati di difesa subacquea, si è aggiudicata un importante contratto con la Marina Indiana per la fornitura dei siluri pesanti Black Shark Advanced (BSA) destinati ai sei sommergibili classe Scorpène in servizio nella flotta indiana.

L’accordo, dal valore complessivo di oltre 200 milioni di euro, rappresenta il più grande contratto mai realizzato nella storia di WASS, proprio nell’anno del 150º anniversario della società. Le consegne sono previste tra il 2028 e il 2030, mentre la produzione avverrà presso lo stabilimento WASS di Livorno, centro nazionale di eccellenza per i sistemi subacquei.

Il Black Shark Advanced è già in servizio presso la Marina Militare italiana e in altre sei marine internazionali, confermandosi come uno dei riferimenti globali per prestazioni operative, affidabilità e contenimento dei costi di esercizio. Le sue avanzate caratteristiche tecnologiche rafforzano il ruolo di leadership dell’industria italiana nel settore della difesa subacquea.

Oltre alla fornitura dei siluri, il contratto comprende anche le reti di lancio per i sommergibili Scorpène, le attrezzature di manutenzione e i ricambi, assicurando un supporto completo e integrato alla Marina Indiana. L’operazione consolida inoltre la presenza di WASS nel mercato indiano, considerato strategico da Fincantieri per lo sviluppo di future sinergie industriali e di cross-selling.

"Questo accordo rappresenta un passo strategico fondamentale per Fincantieri in India, un mercato di centrale importanza nella nostra strategia di crescita internazionale a lungo termine e uno dei più dinamici hub navali a livello globale", ha dichiarato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri. "Rafforzare la nostra presenza in India significa costruire partnership industriali e istituzionali durature in una regione sempre più centrale per la sicurezza marittima globale. Siamo orgogliosi di approfondire la cooperazione con la Marina Indiana e di posizionarci come partner affidabile e di lungo periodo".

