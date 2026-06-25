Fincantieri e rigenerazione, presidente municipio Ceraudo: "Come cambia Sestri Ponente"

Il futuro di Sestri Ponente è stato al centro dell’intervento a Liguria Live del presidente del Municipio Medio Ponente, Fabio Ceraudo, che ha fatto il punto sul percorso di trasformazione che sta interessando uno dei quartieri più importanti della città. Un cambiamento strettamente legato agli investimenti e ai progetti di sviluppo di Fincantieri, ma anche a una più ampia strategia di rigenerazione urbana - compreso il polo degli Erzelli e il rilancio di Ansaldo - destinata a ridisegnare il volto del territorio nei prossimi anni.





Nel corso dell’intervento, Ceraudo ha illustrato gli interventi che stanno accompagnando l’espansione e l’ammodernamento del cantiere navale, sottolineando come le opere infrastrutturali previste rappresentino un’opportunità non solo per il comparto industriale, ma anche per la qualità della vita dei residenti. L’obiettivo è quello di creare un equilibrio tra sviluppo produttivo, sostenibilità e vivibilità urbana, attraverso una serie di progetti capaci di migliorare la mobilità, gli spazi pubblici e i collegamenti tra le diverse aree del quartiere.





Particolare attenzione è stata dedicata alla riconnessione tra la città e il mare, tema da sempre centrale per Sestri Ponente. Gli interventi in programma mirano infatti a restituire nuovi spazi alla cittadinanza, valorizzando aree che per anni sono state caratterizzate dalla presenza delle attività industriali e portuali.





Il presidente del Municipio ha inoltre evidenziato le ricadute economiche e occupazionali legate agli investimenti in corso, sottolineando come il rafforzamento del polo produttivo di Fincantieri possa rappresentare un importante motore di crescita per l’intero territorio. Allo stesso tempo, ha ribadito la necessità di mantenere un dialogo costante con residenti, associazioni e realtà locali per accompagnare il cambiamento e affrontare le criticità che inevitabilmente emergono in una fase di trasformazione così significativa.





L’intervento ha offerto dunque una fotografia aggiornata di una Sestri Ponente in evoluzione, chiamata a coniugare la propria storica vocazione industriale con nuove esigenze di sviluppo urbano, sostenibilità e qualità della vita, in un percorso destinato a incidere profondamente sul futuro del quartiere e dell’intera città di Genova.

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