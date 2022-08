Fincantieri, problemi di convivenza tra azienda e territorio: parte il nostro reportage

di Redazione

Non solo decoro urbano: minacce e atteggiamenti molesti alla base delle segnalazioni di commercianti e residenti sestresi nei confronti di alcuni operai

Il ribaltamento a mare di Fincantieri è un'opera strategica, fondamentale per il futuro economico del porto, della città e dell'intero Nord Ovest. Economia, lavoro, crescita, sviluppo. Come spesso accade però non è tutto oro quel che luccica: l'altra faccia della medaglia è rappresentata dalle criticità legate al territorio, alla compatibilità fra la delegazione di Sestri Ponente e i cantieri.

L'incremento occupazionale previsto a fine lavori rischia di inasprire una condizione che non nasce certo oggi: se da un lato il quartiere, a fine lavori, sarà sgravato dal traffico pesante, dall’altro dovrà fare i conti con un deciso incremento dei noti problemi di convivenza con gli operai che bivaccano per strada, che si ubriacano e si addormentano appoggiati alle saracinesche dei negozi. I residenti lamentano questa situazione da anni, denunciando anche un deprezzamento delle proprie abitazioni.