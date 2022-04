Fincantieri, per Bono è il momento dell'addio: Cdp indica Graziano alla presidenza

di Edoardo Cozza

Dopo 20 anni si chiude l'era dell'ormai ex ad: un generale al vertice, per il ruolo di amministratore delegato designato Folgieri (ex Tecnimont e Tirrenia)

Era presidente dal 2002, quindi un'era durata vent'anni: tanto è durato il periodo di Giuseppe Bono alla guida, come ad, di Fincantieri. Un'era ormai destinata a chiudersi, dal momento che le nomine presentate da Cassa Depositi Prestiti al governo seguono altre direzioni: a guidare la società, in vista dell'assemblea del 16 maggio, saranno Pierroberto Folgiero come amministratore delegato e Claudio Graziano, nel ruolo di presidente.

Folgiero, è amministratore delegato di Maire Tecnimont, la società degli impianti in ambito oil&gas. Nella sua carriera, come ricorda il cv di Maire, l'Agip Petroli (area Amministrazione Finanza e Controllo) e la consulenza in EY e PwC. Negli anni Duemila è passato dalle Tlc, con ruoli in Wind Telecomunicazioni, poi è stato general manager e direttore finanziario di Tirrenia per la ristrutturazione e privatizzazione.

Graziano è presidente del Comitato militare europeo dal novembre 2018, incarico preceduto dalla nomina nel dicembre 2014 a Capo di Stato Maggiore della Difesa, assumendo il comando delle Forze Armate italiane dal 28 febbraio 2015 al 5 novembre 2018. Graziano ha frequentato l’Accademia Militare di Modena, dal 1972 al 1974, e la Scuola di Applicazione di Torino, dal 1974 al 1976, dove ha conseguito la laurea in Scienze Strategiche Militari. Dal 20 luglio 2005, ha assunto il comando della “Brigata Multinazionale Kabul” in Afghanistan e, con essa, la responsabilità dell’Area d’Operazioni della provincia di Kabul, mansioni assolte fino al 6 febbraio 2006. Il 29 gennaio 2007, il Segretario Generale delle Nazioni Unite gli ha conferito l’incarico di Force Commander della missione Unifil in L ibano.

Gli altri nomi designati da Cdp per il board di Fincantieri (che viene indicato a 10 membri) sono Cristina Scocchia, Alberto Dell’Acqua, Valter Trevisan, Alessandra Battaglia, Massimo Di Carlo, Esedra Chiacchella, Rosanna Rossi.