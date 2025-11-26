Fincantieri e Marina Militare USA ridisegnano il programma Constellation e rafforzano la partnership strategica

Fincantieri Marine Group e la U.S. Navy hanno definito un nuovo assetto del Programma Constellation nell’ambito della revisione generale della flotta statunitense, orientata verso tecnologie avanzate, integrazione tra unità manned e unmanned e sostenibilità di lungo periodo. L’accordo consolida il ruolo di Fincantieri come partner strategico nella definizione della futura architettura navale degli Stati Uniti.





In collaborazione con la Marina, Fincantieri supporterà lo sviluppo di nuove classi di unità, in particolare nei segmenti considerati prioritari per gli interessi del Paese e per il rilancio della cantieristica americana, come rompighiaccio, piattaforme per operazioni anfibie e navi per missioni speciali. Il Gruppo è pronto a eseguire i contratti pianificati e a contribuire alla ridefinizione delle capacità nel campo delle piccole navi da combattimento di superficie, sia con equipaggio sia unmanned.





L’accordo garantisce la prosecuzione dei lavori sulle prime due fregate Constellation attualmente in costruzione presso Fincantieri Marinette Marine (Wisconsin), mentre il contratto relativo alle successive quattro unità verrà interrotto in coerenza con le nuove priorità strategiche della U.S. Navy. A compensazione delle implicazioni economiche e industriali derivanti da tale decisione, l’intesa prevede specifiche misure di indennizzo per Fincantieri Marine Group.





Il nuovo quadro operativo assicura continuità produttiva ai cantieri americani del Gruppo, che rappresentano un pilastro dell’industria navale statunitense. Negli ultimi anni Fincantieri ha investito oltre 800 milioni di dollari nei quattro siti di Marinette, Green Bay, Sturgeon Bay e Jacksonville, rafforzando capacità produttive, flessibilità e innovazione. Tali investimenti hanno permesso di sviluppare una filiera altamente avanzata, in linea con le esigenze emergenti della Marina: rapidità di consegna, modularità delle piattaforme e scalabilità industriale.





Fincantieri Marine Group impiega oggi circa 3.750 professionisti, con un incremento di 850 persone negli ultimi mesi per sostenere la crescita e ampliare la capacità produttiva, contribuendo allo sviluppo economico locale e nazionale.





"Questo accordo segna un nuovo capitolo della nostra partnership strategica con la U.S. Navy", ha dichiarato George Moutafis, CEO di FMG. «La definizione del percorso per il programma Constellation garantisce stabilità al nostro personale e all’intero sistema dei cantieri del Wisconsin, permettendoci di continuare a investire in innovazione. Siamo pronti a supportare l’evoluzione delle esigenze della Marina, facendo leva sulla forza delle nostre infrastrutture americane e sulla nostra esperienza».





Con questo nuovo assetto, Fincantieri si conferma tra i cantieri di riferimento per la futura flotta statunitense, pronta a collaborare con tutti gli attori della filiera per sostenere la crescita tecnologica e industriale del settore navale USA.

