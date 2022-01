Fincantieri, doppia consegna: ecco "Discovery Princess" e "Musherib"

di Edoardo Cozza

La prima è una nave da crociera per il gruppo Carnival, il secondo un pattugliatore per il ministero della difesa del Qatar: incassati 550 milioni di euro

Fincantieri ha consegnato a Monfalcone “Discovery Princess”, sesta unità della fortunata classe “Royal” per Princess Cruises, brand del gruppo Carnival Corporation, e a Muggiano il pattugliatore “Musherib”, prima unità dell’omonima classe per il Ministero della Difesa del Qatar. Con le consegne, come previsto dai contratti, la società ha incassato un importo che si aggira complessivamente intorno a 550 milioni di euro.

“Discovery Princess” è la prima nave da crociera che Fincantieri consegna nel 2022 e nel corso di quest’anno ne seguiranno altre 6. Il Gruppo ha attualmente in costruzione, a diversi livelli di avanzamento, ben 14 navi da crociera su un totale di 28 navi passeggeri in portafoglio che allungano l’orizzonte temporale di questo segmento fino al 2027.

Per realizzare “Discovery Princess” e “Musherib” ci sono volute in tutto 9,2 milioni di ore di lavoro con il coinvolgimento di quasi 8.000 persone e circa 650 ditte della filiera di Fincantieri.

Questo traguardo, che riguarda progetti ad alto contenuto tecnologico in distinti ambiti della cantieristica, conferma la capacità di Fincantieri di rispettare i propri impegni on time and on budget e assume un significato ancor più rilevante sotto il profilo gestionale e quello organizzativo perché è stato raggiunto nonostante il perdurare dell’emergenza pandemica.