Fincantieri costruirà una nuova nave da crociera ultra-lusso per Regent Seven Seas Cruises

Fincantieri consolida la propria partnership con Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) grazie a un nuovo ordine per la costruzione di una nave da crociera ultra-lusso destinata al brand Regent Seven Seas Cruises. Il valore della commessa, soggetto a finanziamento e ad altri termini e condizioni tipici del settore, è classificato come “grande”.

La consegna dell’unità è prevista per il 2033. Sarà la nave gemella della “Seven Seas Prestige”, prima della nuova classe Prestige, attualmente in costruzione presso il cantiere di Marghera e con consegna prevista nel 2026. Una seconda unità della stessa classe è già pianificata per il 2030.

Con una stazza lorda di 77.000 tonnellate, una lunghezza di 257 metri e una capacità di 822 passeggeri, la nuova nave offrirà uno dei migliori rapporti spazio/ospite del settore. Il progetto coniuga eleganza e raffinatezza con le più avanzate tecnologie ambientali, confermando l’impegno del Gruppo verso l’innovazione sostenibile.

La collaborazione tra Fincantieri e NCLH si conferma tra le più solide del comparto crocieristico. Finora il gruppo cantieristico ha realizzato dieci navi per i brand del gruppo americano, mentre il portafoglio ordini attuale comprende tredici ulteriori unità destinate a Norwegian Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises e Oceania Cruises. Una cooperazione che si distingue per continuità, visione strategica e capacità di evolversi insieme alle esigenze del mercato globale.

“L’ampliamento della collaborazione strategica con Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. conferma la solidità del nostro rapporto e il ruolo di Fincantieri come partner di riferimento nel segmento ultra-lusso,” ha commentato Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri. “Questo nuovo ordine testimonia la fiducia che l’armatore ripone nelle nostre capacità di progettare e costruire navi innovative e sostenibili, realizzate con la massima cura artigianale.”

“Questo nuovo ordine rappresenta una tappa importante del nostro percorso di crescita nel segmento del lusso,” ha aggiunto Jason Montague, Chief Luxury Officer di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. “È la conferma della crescente domanda per l’offerta di altissimo livello di Regent e del valore della nostra storica partnership con Fincantieri, fondata sulla qualità e sulla costante ricerca dell’eccellenza.”

