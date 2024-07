Finale Ligure, tentata rapina: un arresto e due denunce

Nella serata di lunedì, al termine di una rapida attività d'indagine, i carabinieri della stazione di Finale Ligure e la Polizia Locale di Borgio Verezzi hanno rintracciato e fermato tre uomini indagati per aver approfittato della distrazione di due turisti, una 73enne di Parabiago (Milano) e una 18enne di San Secondo Pinerolo (Torino), per rubare i loro zaini e borselli, contenenti portafogli, carte di credito e vari effetti personali, lasciati momentaneamente incustoditi sulla spiaggia libera. I tre malviventi avevano messo a punto un modus operandi ben collaudato, fingersi bagnanti stendendo i propri teli da mare sulla spiaggia vicino alle potenziali vittime, per poi, al momento giusto, attendendo che queste si allontanassero per fare un bagno o trovare un attimo di refrigerio, arraffare i loro beni ed effetti personali lasciati incustoditi ed allontanarsi come se nulla fosse. Ma i movimenti sospetti sono stati notati da alcuni bagnanti che hanno dato l'allarme e tentato di bloccarli. Dopo una fuga nei vicoli del centro storico uno di loro ha cercato di fermare gli inseguitori con una bottiglia rotta ma non è servito. Un 46enne algerino è stato arrestato ed associato al carcere di Imperia con l'accusa di tentata rapina, mentre gli altri due, un algerino 21enne e un marocchino 30enne, sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato.