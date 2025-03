Feuromed: Strisciuglio (Trenitalia), l’IA chiave per l’industria ferroviaria e i servizi ai passeggeri

L’Intelligenza Artificiale è sempre più centrale nelle strategie di sviluppo e innovazione del settore ferroviario. Lo ha ribadito Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, nel corso del Festival Euromediterraneo dell’Economia, in corso a Napoli. Per il manager, l’IA rappresenta una leva fondamentale per ottimizzare sia i processi industriali sia i servizi rivolti alla clientela, come riporta Ferpress.

Processi industriali – Strisciuglio ha evidenziato come l’IA sia determinante per un’azienda con una flotta in continua evoluzione e un elevato livello di tecnologia. “Grazie alla capacità di immagazzinare ed elaborare dati, possiamo applicare modelli avanzati per migliorare la gestione dei mezzi e l’efficienza operativa”, ha spiegato, sottolineando il forte impegno del Gruppo Fs in questo ambito.

Servizi ai passeggeri – L’innovazione tecnologica non si ferma alla gestione interna, ma punta a migliorare anche l’esperienza di viaggio. L’IA, infatti, può ottimizzare l’offerta, personalizzare i servizi e rendere il trasporto ferroviario più efficiente e accessibile.

Scenario futuro – A margine dell’evento, Strisciuglio ha commentato anche il tema della scadenza del contratto di servizio per i treni Intercity, prevista per il 2026. “L’offerta Intercity è cresciuta molto e abbiamo investito per migliorare la flotta. Seguiremo gli sviluppi della questione, pronti ad affrontare qualsiasi scenario per garantire un servizio di qualità”, ha dichiarato.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.