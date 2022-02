Festival di Sanremo, l'ironia di Drusilla Foer gela Iva Zanicchi ma scatena i social

di Marco Innocenti

Terza serata all'Ariston e classifica generale ribaltata dalla giuria demoscopica: Mahmood e Blanco si riprendono il primo posto davanti a Elisa

"Eh ma quanto sei alta!". "Parecchio più di te". "Hai anche altre cose più di me...". "Sì, sono colta!": 1 a 0 e palla al centro, verrebbe da dire. Lo scambio "al vetriolo" fra Iva Zanicchi e Drusilla Foer è sicuramente il momento più social della terza serata di Sanremo, andato in scena al momento della presentazione dell'Aquila di Ligonchio, che arriva sul palco e si stupisce di quanto la Foer sia alta. Da lì parte un botta e risposta che sembra spiazzare persino l'imperturbabile Amadeus. Un parata-e-stoccata che vede però Drusilla uscire vincitrice a mani basse, con quel "sono colta" che non lascia alcun margine di replica. Lo scambio di battute, come detto, non è passato certo inosservato sui social, dove il Festival è vivisezionato momento per momento.

A parte questo momento singolo, la presenza di Drusilla Foer (alter ego al femminile dell'attore toscano Gianluca Gori) ha dato sicuramente una scossa a questa terza serata fin dal suo ingresso sul palco dell'Ariston. Una scossa che è arrivata anche dalla giuria demoscopica, sulla classifica generale del Festival. Ieri sera si sono esibiti tutti i 25 cantanti in gara e il voto ha sancito il controsorpasso di Mahmood e Blanco ai danni di Elisa, relegata al secondo posto. Alle loro spalle, Gianni Morandi e via via tutti gli altri.