Festival di Sanremo 2022, Amadeus svela i nomi dei 22 big in gara

di Marco Innocenti

La mossa a sorpresa del direttore artistico che ha rivelato la lista dei cantanti che prenderanno parte alla gara sul palco dell'Ariston dal 1° al 5 febbraio

Nessuna fuga di notizie ma un vero e proprio blitz del direttore artistico Amadeus, che stasera in diretta al Tg1 ha svelato in anteprima i nomi dei 22 artisti che prenderanno parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Alcuni erano già nell'aria da giorni, altri invece sono risultati del tutto inaspettati ma, a caratterizzate la lista, è soprattutto la varietà, con alcuni grandi nomi del panorama musicale italiano ma anche tanti giovani.

Ci sono Elisa, Emma Marrone, Blanco insieme a Mahmood ma anche Achille Lauro che, dopo le esibizioni oniriche e visionarie portate fuori gara sul palco dell'Ariston lo scorso anno, torna in gara. Un salto nel passato della grande musica italiana con Iva Zanicchi e Donatella Rettore, che canterà in coppia con la giovane Ditonellapiaga, ma anche con Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Insieme a loro, tornano sul palco di Sanremo anche Noemi, La Rappresentante di Lista e Le Vibrazioni, così come Fabrizio Moro e Giusy Ferreri.

C'è poi il vincitore di Amici Sangiovanni, Aka7even e Irama, oltre alla spagnola Ana Mena. Completano il cast Dargen D’Amico, Giovanni Truppi, Highsnob insieme a Hu, Michele Bravi e Rkomi. Insomma, la corsa al successore dei Maneskin è ufficialmente aperta: appuntamento sul palco del teatro Ariston dal 1° al 5 febbraio.