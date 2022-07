Festa dell'Unicorno, nella città toscana di Vinci la manifestazione fantasy più grande d’Italia

di Redazione

Ospite la regina delle sigle dei cartoni animati: Cristina D’Avena

Nella vicina Toscana, a Vinci, patria di Leonardo, dal 29 al 31 Luglio (dalle 10:00 alle 24:00) prenderà vita, per la sedicesima volta, la Festa dell’Unicorno. La città diventerà la casa di elfi, hobbit e creature fantastiche. All’interno della manifestazione fantasy più grande d’Italia oltre 100 eventi giornalieri suddivisi in 9 aree tematiche (steampunk, fantascienza, fumetti, horror, medioevo, fantasy, pirati, oriente e bambini) distribuite nel centro storico della città. Ogni area ospiterà un ricco programma di eventi, spettacoli, arte di strada, animazioni, laboratori e concerti. Le notti saranno illuminate da uno show realizzato con numerosi droni che daranno vita a storie fantastiche. Il palco centrale dell’area Fumetti e Follie accoglierà i vari ospiti dell’evento tra cui la regina delle sigle dei cartoni animati: Cristina D’Avena. Lo stesso palco ospiterà anche l’immancabile Disfida delle Arti Magiche, simbolo della Festa dell’Unicorno e le attesissime Gare Cosplay. Grazie ai dieci punti di ristoro a tema sarà possibile mangiare nella nave dei pirati, tra i vagoni di un treno Steampunk, in un accampamento medievale oppure al cospetto di Jabba the Hutt assistendo ad avvincenti spettacoli di battaglie laser. La manifestazione sarà aperta il venerdì con una parata record con oltre 300 cosplayer, l’”Armata dell’Unicorno”, che percorrerà le strade di Vinci. Il programma completo con tutti gli eventi è disponibile sul sito: www.festaunicorno.com. Per ulteriori informazioni: info@festaunicorno.com