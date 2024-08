Ferrovie, SSIF (Società Subalpina di Imprese Ferroviarie) ordina a Stadler ulteriori treni a scartamento ridotto

Grazie al finanziamento europeo di 35.7 milioni di euro garantito dalla rimodulazione dei fondo PNRR, l’operatore ferroviario SSIF (Società Subalpina di Imprese Ferroviarie) ha potuto sottoscrivere nei giorni scorsi un ulteriore contratto portando complessivamente a quattro il numero di elettrotreni a quattro veicoli ordinato a Stadler, potenziando così la propria flotta per il servizio ferroviario transfrontaliero sulla tratta Domodossola (Italia) – Locarno (Svizzera) della Ferrovia Vigezzina-Centovalli.

Gli elettrotreni composti da quattro veicoli, lunghi complessivamente 64 metri e dotati di 144 posti a sedere, possono essere rimodulati in composizioni più corte – a due od a tre carrozze – per far fronte alle diverse necessità di esercizio. La firma del nuovo ordine conferma il ruolo di Stadler nella fornitura di materiale rotabile a scartamento ridotto per il quale la Società Elvetica è leader di mercato in Italia ed in Europa.

L’Amministratore Delegato, Ing. Daniele Corti, che ha sottoscritto il contratto insieme con l’Ing. Maurizio Oberti – Direttore Sales di Stadler per il mercato italiano, evidenzia come il rinnovo della flotta SSIF avvenga contemporaneamente a quanto sta facendo la società Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi che insieme a SSIF opera sulla linea Vigezzina – Centovalli. Con questa società persiste da oltre cent’anni un ottimo e proficuo rapporto di collaborazione finalizzato sia al mantenimento dell’uniformità di costruzione dei veicoli che degli stessi standard qualitativi del servizio.

Inoltre, grazie alla flessibilità di Stadler ed alla significativa attenzione che presta alle esigenze del cliente, è stato possibile sviluppare un progetto che risponde ai sempre più stringenti requisiti normativi ed individuare “uno spazio” nel processo produttivo per programmare la costruzione dei rotabili nei tempi prescritti dall’UE con i fondi PNRR. Tutto ciò ha permesso il completamento dell’ordine nell’ambito dell’Accordo Quadro in essere.

Anche il Direttore Generale, Dr. Matteo Corti, nel ringraziare Stadler per la professionalità che sta dimostrando nella gestione del Progetto, esprime la propria soddisfazione per l’ottenimento di questo importante traguardo che risulta essere determinante nell’ambito del piano di ampliamento ed innovazione tecnologica che SSIF sta mettendo in atto a seguito del rinnovo della concessione decennale ottenuta nel 2021.

Infatti, il potenziamento della flotta con i quattro nuovi treni Stadler consentirà alla ferrovia Vigezzina-Centovalli, che ormai da cent’anni rappresenta un servizio determinante sia per il trasporto pubblico locale che transfrontaliero ed un’eccellenza per il turismo del territorio, di garantire la continuità e regolarità del servizio incrementandone significativamente il livello qualitativo.

Il Dr. Ing Ansgar Brockmeyer, Executive Vice President Marketing & Sales di Stadler ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi del fatto che SSIF abbia commissionato a Stadler la fornitura di ulteriori treni e che un nostro prodotto possa aver soddisfatto le esigenze di entrambi gli operatori ferroviari che operano sula linea Vigezzina-Centovalli.

Desideriamo ringraziare SSIF per la fiducia accordata a Stadler e ci auguriamo di continuare proficuamente la reciproca fattiva collaborazione”.

Le soluzioni offerte da Stadler consentiranno di viaggiare sui binari della Ferrovia Vigezzina-Centovalli con veicoli ancora più efficienti ed ecologici, promuovendo un maggiore comfort dei passeggeri unito agli elevati standard prestazionali dei nuovi treni.

Oltre ai nuovi elettrotreni di SSIF, Stadler sta inoltre conducendo lo sviluppo di innovativi e sostenibili veicoli ferroviari alimentati a batteria e ad idrogeno per altre Regioni Italiane, perseguendo insieme a tali operatori l’obiettivo di decarbonizzazione del trasporto ferroviario in Italia.