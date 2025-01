Ferrovie: passeggeri in crescita nel 2024, stagnazione per il trasporto merci

La prima metà del 2024 segna un ritorno ai livelli pre-COVID per il traffico passeggeri ferroviario globale (+10%). Tuttavia, il trasporto merci rimane stagnante, con cali significativi in Europa e risultati positivi solo in India e in alcune regioni africane, come riporta Fepress.

Passeggeri – Secondo i dati UIC, il traffico passeggeri globale è cresciuto del 10% rispetto al 2023, raggiungendo per la prima volta i livelli del 2019. Le principali spinte arrivano da China Railways (+15%) e dalle compagnie europee, come SNCF, FS Italiane e SBB, che avevano già recuperato i volumi pre-pandemia nel 2023. Incrementi significativi anche per RENFE (+9%) e CP Portogallo (+18%).

Ripresa globale – Aziende ferroviarie asiatiche come Korail e THSRC, insieme a realtà africane come ONCF e SNTF, hanno mostrato resilienza, mentre negli Stati Uniti AMTRAK ha registrato un incremento del 15%. Tuttavia, alcune compagnie, tra cui DB e NS in Europa e Indian Railways in Asia, non hanno ancora raggiunto i livelli del 2019.

Trasporto merci – Il panorama è meno positivo per il trasporto merci, che registra un calo medio dello 0,8% rispetto al 2023. In Europa, il declino è più marcato: DB (-8%), FS Italiane (-12%) e PKP Polonia (-24%). Al contrario, le ferrovie indiane continuano a crescere (+6,5%), consolidando un trend positivo. Anche le compagnie africane segnano un aumento dell’11,4%.

Prospettive – Nonostante il rallentamento del settore merci, i dati mostrano segnali incoraggianti per il trasporto passeggeri. “Il cliente resta al centro delle nostre strategie,” sottolineano i vertici delle principali compagnie.

