Federauto: incentivi per veicoli pesanti esauriti in pochi secondi, imprese in difficoltà

Gli incentivi per l’acquisto di veicoli pesanti sono stati esauriti in pochi secondi, confermando la necessità di supportare le imprese nel processo di transizione tecnologica. Federauto chiede misure più incisive per rispondere alle esigenze del settore autotrasporto, come riporta Ferpress.

Esaurimento immediato – Il fondo da 25 milioni di euro, previsto dal DM del 6 agosto per il rinnovo dei veicoli pesanti, è stato prenotato in pochi secondi. Secondo Massimo Artusi, presidente di Federauto, “questo dimostra la forte domanda da parte del settore, soprattutto delle PMI, per affrontare la transizione tecnologica e ambientale.”

Dettagli del fondo – Le richieste per veicoli commerciali Euro VI a gasolio, con rottamazione obbligatoria, hanno superato del 60% le risorse disponibili. Anche i veicoli a alimentazione alternativa, come quelli alimentati a GNL, hanno registrato un’eccedenza del 50%. “Il mercato risponde alle politiche di sostenibilità ambientale, ma servono maggiori investimenti pubblici,” aggiunge Artusi.

Legge di Bilancio – Artusi ha criticato il mancato stanziamento di 100 milioni di euro per il rinnovo dei mezzi in Conto Terzi previsto nella Legge di Bilancio: “Non c’erano ostacoli finanziari, ma l’emendamento non è andato a buon fine. Ora rimane solo il Fondo Investimenti ordinario, del tutto insufficiente.”

Obiettivi europei – Artusi avverte che gli obiettivi dell’UE, che prevedono l’immatricolazione esclusiva di camion elettrici entro 15 anni, sono irrealistici senza un rafforzamento del sistema di incentivi: “Serve uno strumento normativo per recuperare i fondi accantonati e sostenere le imprese già nei prossimi mesi.”

