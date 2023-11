Ferrovie, Manpower e MA Group lanciano formazione per manutentori. In Italia ne mancano oltre 3mila

Non solo autisti di treni e autobus, anche il comparto ferroviario è alla ricerca di personale specializzato da assumere.

Il dato: in Italia, l’81%* delle aziende che opera nel settore, nonostante le attuali prospettive di assunzione (25%), non riesce a trovare professionisti, all’appello ne mancano oltre 3 mila. Occorre fare formazione e un assist arriva dall’accordo tra l’agenzia per il lavoro Manpower e l’azienda ferroviaria privata MA Group: un’Academy che si pone l’obiettivo di incrementare del 50% la forza attuale di tecnici specializzati in materiale rotabile di MA Group.

Francesco Clerissi, regional manager Manpower dichiara: “Siamo soddisfatti di questo accordo con MA Group, che permetterà a tanti giovani talenti di formarsi e inserirsi in un settore strategico che, nonostante lo scenario incerto dell’economia globale, ha bisogno di assumere. L’obiettivo di Manpower Academy è fornire le competenze necessarie per ottenere un profilo altamente qualificato, convinti che la formazione sia la strada decisiva per risolvere il problema della mancanza di talenti”.

Gianpaolo Pranzetti, direttore MA Group afferma: “Operiamo da più di dieci anni e la nostra forza è stata sempre l’alta professionalità dei nostri dipendenti. È un lavoro di grande responsabilità che dà anche grandi soddisfazioni e contiamo di formare un numero congruo di personale per permettere al settore di continuare ad essere competitivo”.

Il primo corso partirà a gennaio 2024 e avrà una durata di 4 settimane. È aperto a giovani diplomati di età compresa tra i 18 e i 29 anni. I vantaggi: corso gratuito con possibile vitto e alloggio a carico dell’azienda. Al superamento del percorso formativo, la qualifica di specialista in manutenzione preventiva e l’inserimento, inizialmente, nei siti di Milano, Mestre e Toscana. Sempre nel 2024, è previsto un secondo corso con le stesse caratteristiche a Venezia per i siti in Veneto.