Ferrovie, linea Genova-La Spezia, al via lavori di manutenzione straordinaria: modifiche a treni e orari fino a febbraio 2026

A partire dal 1° gennaio 2026, la linea ferroviaria Genova-La Spezia subirà modifiche significative a causa di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione infrastrutturale, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). I lavori, con un investimento complessivo di circa 12 milioni di euro, interesseranno sia il nodo genovese sia la stazione della Spezia Centrale.

Nel dettaglio, tra le stazioni di Genova Brignole e Genova Nervi, (foto) saranno completamente rinnovati armamento ferroviario, rotaie, traverse e massicciata, interventi fondamentali per garantire sicurezza e regolarità del servizio. Alla Spezia, i lavori riguarderanno alcuni scambi ferroviari, la trazione elettrica e gli impianti tecnologici di stazione, con un investimento aggiuntivo di 2 milioni di euro. Per ridurre l’impatto sui passeggeri, molte attività saranno eseguite di notte con macchinari avanzati che consentono maggiore rapidità e qualità degli interventi.

Questi lavori avranno inevitabili ripercussioni sull’offerta di Trenitalia. Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026, i treni regionali tra Genova Nervi e Genova Brignole potranno subire allungamenti di percorrenza fino a 10 minuti, mentre le Frecce tra Genova e La Spezia fino a 15 minuti. Alcuni Intercity e Intercity Notte, tra cui le relazioni Salerno-Torino, Grosseto/Livorno/La Spezia-Milano e Roma-Ventimiglia, saranno interessati da modifiche d’orario.

Dal 26 gennaio al 28 febbraio, alcuni treni regionali tra Sestri Levante e La Spezia saranno soppressi, mentre altri modificheranno orari e fermate. Per i collegamenti soppressi sarà attivato un servizio bus sostitutivo, senza trasporto di bici o animali di grossa taglia (salvo cani da assistenza).

Fino al 12 dicembre 2026, alcune corse regionali serali, come il 3288 da La Spezia a Genova Brignole e il 3289 da Genova Piazza Principe a La Spezia, termineranno anticipatamente a Sestri Levante; altre corse subiranno anticipi o ritardi fino a 10 minuti. Sarà inoltre soppressa la coppia Frecciargento Roma-Genova via Firenze 8583/8596.

RFI e Trenitalia invitano i passeggeri a informarsi in anticipo sui nuovi orari tramite i canali ufficiali, per programmare al meglio i propri spostamenti durante i lavori.

Questi interventi, pur comportando disagi temporanei, rappresentano un investimento strategico per garantire la sicurezza e l’efficienza della principale linea ferroviaria ligure, oltre a migliorare l’infrastruttura per i viaggiatori a lungo termine.

