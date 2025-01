Ferrante: Investimenti senza precedenti per la rete ferroviaria italiana

Il sottosegretario ai Trasporti, Tullio di Ferrante, difende l’operato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) in merito agli investimenti sulla rete ferroviaria italiana, sottolineando l’impegno a colmare i ritardi accumulati negli anni. Rispondendo alle critiche dell’opposizione, Ferrante ha ribadito l’importanza di un piano di ammodernamento senza precedenti, essenziale per migliorare l’efficienza e la sicurezza del sistema ferroviario, come riporta Ferpress.

Investimenti storici – Il Ministero dei Trasporti sta portando avanti un programma di interventi che comprende oltre 1.200 cantieri attivi in tutta Italia. L’obiettivo è il potenziamento della rete esistente e la realizzazione di nuove tratte ad alta velocità, fondamentali per il rilancio del Paese, con particolare attenzione al Mezzogiorno. “Stiamo realizzando investimenti senza precedenti per opere di manutenzione, ammodernamento e potenziamento”, ha affermato Ferrante.

Miglioramento dei servizi – Ferrante ha evidenziato come, nonostante gli aumenti di utenza e traffico, le inefficienze della rete ferroviaria siano state causate dalla mancanza di investimenti adeguati negli anni precedenti. Per affrontare questi problemi, il MIT sta attuando una serie di soluzioni innovative per ridurre disagi e rallentamenti, garantendo al contempo la sicurezza degli utenti.

Obiettivi del PNRR – Il sottosegretario ha inoltre ribadito l’impegno del MIT nell’attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’obiettivo è garantire un trasporto ferroviario più efficiente e sicuro, con un focus sulla continuità e l’ammodernamento del sistema.

In conclusione, Ferrante ha respinto le polemiche politiche, confermando che il MIT è determinato a portare avanti il piano di sviluppo infrastrutturale, fondamentale per la crescita del Paese.

