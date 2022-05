Federlogistica, laurea honoris causa a Merlo: "Serve un ministero della transizione marittima"

di Edoardo Cozza

Al presidente della Federazione un diploma ad honorem in management engineering dall'Università del Salento

"Sarebbe molto importante che i futuri governi istituissero un 'ministero alla transizione marittima' in grado di coniugare gli aspetti ambientali e quelli dei settori economici tradizionali e innovativi". Il presidente di Federlogistica Luigi Merlo, che oggi a Lecce ha ricevuto la laurea honoris causa in management engineering dall'Università del Salento, lancia la proposta nella sua lectio magistralis.

"Il governo in carica - spiega - ha positivamente introdotto e sperimentato ministeri organizzati non più in modo tradizionale, bensì trasversale, su tematiche come la transizione ecologica, l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale". Adesso potrebbe essere la volta del ministero alla transizione marittima. "Non si tratterebbe di riproporre il vecchio ministero della Marina mercantile - aggiunge Merlo - bensì di dare vita a un dicastero moderno e all'avanguardia che si occupi del nostro patrimonio più grande: il mare e il nostro spazio marittimo".

Regia nazionale e regia europea nel settore marittimo sono due degli obiettivi da perseguire secondo il presidente di Federlogistica che definisce il sistema portuale italiano "frazionato, territoriale e non coordinato" ma che potrebbe svolgere "un ruolo di grande forza innovativa". E in tema di gestione delle Autorità di sistema portuale chiede di riflettere più che sulla natura giuridica "sul ruolo che saranno chiamate a svolgere nel prossimo futuro quali sistemi di governo complesso che abbinino la prerogativa della governance pubblica a un ruolo di regia nelle procedure, nelle attività innovative e nelle nuove professionalità in ambito terrestre e marittimo".