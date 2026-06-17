FdI lancia la campagna 'Genova è già tornata indietro'

A un anno dall'insediamento della Giunta Salis Fratelli d'Italia traccia il bilancio: 'Genova è già tornata indietro', un giudizio netto che animerà una campagna di comunicazione in giro per la città. "Era stato promesso il cambiamento, ma dopo dodici mesi i genovesi scoprono amaramente che il tratto distintivo di questa amministrazione è l'immobilismo: - attacca FdI - troppe battaglie ideologiche, troppi annunci e troppo poca attenzione ai problemi concreti di cittadini, famiglie, lavoratori e imprese".



"Genova non può permettersi di perdere tempo", dichiarano all'unisono l'onorevole Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, ed il commissario cittadino, vice-capogruppo alla Camera, Stefano Maullu. "La città ha bisogno di un sindaco a tempo pieno - proseguono -, una guida capace di scegliere, decidere e indicare una direzione chiara. In questi dodici mesi, invece, abbiamo visto prevalere troppe polemiche e troppe battaglie ideologiche, mentre sicurezza, sviluppo economico, decoro urbano, infrastrutture e servizi sono rimasti sullo sfondo. È da questo bilancio che nasce la nostra campagna: non uno slogan, ma una fotografia della realtà che tanti genovesi percepiscono ogni giorno".



"Il vero tratto distintivo della Giunta Salis è l'immobilismo - interviene la capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale Alessandra Bianchi -. Nel tentativo di tenere insieme posizioni politiche profondamente diverse, l'amministrazione alterna messaggi di moderazione a continue concessioni alle componenti più ideologiche della propria maggioranza. Il risultato è una città senza una direzione chiara, nella quale prevalgono gli equilibrismi politici anziché il coraggio delle scelte. Ma c'è un altro aspetto che preoccupa, ogni volta che emergono problemi, dal degrado alla sicurezza, la risposta sembra essere sempre la stessa: la responsabilità è di qualcun altro, del Governo, della Regione o di chi amministrava prima".

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