Fatta per Destro all'Empoli: lunedì le visite mediche

di Redazione

L'attaccante lascia il Genoa dopo 2 anni

Mattia Destro va all'Empoli, decisivo il blitz fatto nella giornata ieri dal direttore sportivo dei toscani Pietro Accardi.

Come riporta l'esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, Destro, tra le squadre con l'obiettivo salvezza avrebbe scelto gli Azzurri : il giocatore era in scandenza con il Genoa e il rinnovo non sarebbe arrivato. Visite mediche fissate per lunedì prossimo.

L'accordo prevede un contratto di un anno con opzione per un'ulteriore stagione. L'attaccante, quindi, lascia il Grifone dopo 2 anni: nell'ultimo campionato 27 presenze e 9 gol segnati.