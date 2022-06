Genoa, la prima amichevole estiva sarà contro il Mallorca

di Marco Innocenti

Lo ha annunciato lo stesso club spagnolo con un tweet sui suoi profili social

C'è una prima amichevole già messa in agenda per il nuovo Genoa di mister Blessin ed è subito un test di alto profilo visto che i rossoblu sfideranno gli spagnoli del Mallorca. Ad annunciarlo ufficialmente è stato lo stesso club rossonero che, in un tweet, ha reso noto il calendario delle sue amichevoli pre campionato. La sfida contro il Grifone è stata fissata per venerdì 22 luglio a Bad Haring, nella sede austriaca del ritiro genoano, ultima gara di un trittico che, prima del Genoa, vedrà gli spagnoli affrontare i polacchi del Wieczysta Krakow e poi la nazionale del Qatar.