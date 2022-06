Genoa, scatta la campagna abbonamenti: primo giorno di prelazione, tifosi già in coda

di Marco Innocenti

Questa prima fase di vendita andrà avanti fino al 10 luglio

E' scattata solo stamani la campagna abbonamenti per la stagione 2022/23 del Genoa, con l'avvio della vendita in prelazione ma già stamani, al Porto Antico, molti tifosi rossoblu si sono messi diligentemente in coda per rinnovare la propria tessera. Segno della fiducia che i tifosi hanno nell'operato della società, che ha promesso di riportare immediatamente in serie A il Grifone.