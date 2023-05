Faros: l’Acceleratore Blue Economy della Rete Nazionale CDP apre la 2° Call for Startup e inaugura un nuovo Hub alla Spezia

Si è aperto ieri la nuova Call for Startup di FAROS, l’acceleratore dedicato alla Blue Economy nato nel 2021 per promuovere in Italia un’economia del mare a sostegno dello sviluppo sostenibile. FAROS,primo acceleratore in Italia dedicato a questo settore, inaugura la 2° edizione ampliando la propria presenza sul territorio: all’Hub di Taranto, consolidatosi durante la prima edizione del programma, si aggiunge infatti l’Hub di La Spezia. Il programma di Accelerazione sarà presentato dai promotori e partner dell’iniziativa domani, mercoledì 31 maggio, ore 11.30 a La Spezia presso Sunspace (Via Sapri 68, La Spezia). Sia l’hub spezzino, sia quello di Taranto, accoglieranno le startup durante il percorso di accelerazione e saranno focalizzati su ambiti tematici differenti e affini alle vocazioni del territorio.

Faros è nato su iniziativa di CDP Venture Capital Sgr in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto ed è gestito da a|cube​, acceleratore di imprese ad impatto sociale e ambientale e dal local manager Wylab con il supporto strategico di PortXL, acceleratore di Rotterdam leader nel settore maritime.

Le attività dell’Hub di La Spezia sono svolte in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale - Porti di La Spezia e Marina di Carrara, partner istituzionale e territoriale orientato a promuovere l’ecosistema industriale e l’integrazione dei porti di La Spezia e Marina di Carrara.

" Il Progetto Faros, che sostiene la creazione di " Start Up" innovative e sostenibili legate al mare ed alla Blue economy, e in particolar modo alle attività portuali collegate alla gestione delle risorse marine viventi e non, alle attività industriali e a quelle turistiche che si possono sviluppare nelle aree costiere, rientra pienamente nelle linee strategiche che da tempo come Autorità di Sistema stiamo portando avanti, per coniugare insieme sviluppo, sostenibilità ed innovazione. Da qui la nostra convinta adesione e sostegno concreto al progetto Faros", ha detto il Presidente dell’AdSP, Mario Sommariva.