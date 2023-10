Falso Medico a Bordighera, lista Toti: "Chiede le dimissioni di Gratarola chi ha distrutto la sanità ligure nei precedenti 20 anni"

Ha ragione il segretario del Pd, Davide Natale: ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, comincia così il comunicato rilasciato dalla lista Toti nelle scorse ore in risposta alla richiesta di dimissioni dell'assessore alla sanità Angelo Gratarola dopo lo scandalo del falso medico all'ospedale St. Charles di Bordighera.

A Bordighera è successo che una donna si sia finta medico per farsi assumere da una cooperativa e in questo modo ha svolto tre turni al punto di primo intervento prima di essere scoperta dal personale dell'ospedale e denunciata.

A Genova è successo che un uomo mai laureato, sia stato assunto nel 1987 per concorso all'Ist, abbia curato pazienti tumorali senza aver alcun titolo per 22 anni, fino al 2009: allora la Sanità era in mano alla gestione della sinistra, del Pd con tutti i suoi trasformismi cui ha sempre preso parte Natale.

Tre turni affiancata da medici veri che hanno subito scoperto la millantatrice, contro 22 anni a gestire la vita di pazienti con patologie gravissime. Sì, caro Natale. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Ma prima di guardare quelle altrui, che al massimo riguardano lo sforzo di voler rimediare ai danni fatti in 30 anni da lui e dal suo partito, Natale dovrebbe guardare alle proprie e a quelle di un Pd che in 30 anni ha distrutto una Regione, allevato una classe dirigente cresciuta solo per meriti di tessera e oggi responsabile di aver trasformato il Pd in un partito qualunquista, dalla doppia morale, incapace di ogni progetto di sviluppo.

Natale, dalla fine degli anni Novanta, porta la responsabilità del declino della città della Spezia ribaltato solo dalla giunta Peracchini, di aver condotto al collasso tutte le municipalizzate della città, di aver contributo per un decennio alla chiusura di ospedali e al tempo stesso accumulato un buco da 100 milioni di euro proprio in campo sanitario che ancora paghiamo.

Grazie al Pd, per la prima volta nella storia, la Regione Liguria è stata costretta ad un piano di rientro per i suoi debiti. E chi rappresenta tutto questo pretende di farci la predica? Invoca dimissioni dopo aver taciuto su chi ha lasciato i pazienti tumorali per 22 anni nelle mani di un sedicente dottore?

Se Natale vuole parlare di responsabilità dovrebbe parlarne davanti ad uno specchio e vergognarsi anche un po’ di aver contribuito per un trentennio alla distruzione di una tradizione politica e di un territorio intero. Un successo ha diritto a rivendicare Natale nella sua lunga carriera all’ombra del partito: dopo aver sostenuto il peggior governo della Regione, oggi può vantarsi di fare un'opposizione anche peggiore. Complimenti! Eccellere in tutte le specialità non è da poco.