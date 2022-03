F1, fantastico Leclerc: è pole position in Bahrein. La Ferrari torna a far sognare

di Marco Innocenti

Alle spalle del ferrarista il campione del mondo Verstappen e l'altra Rossa di Sainz. Mercedes in ritardo con Hamilton quinto e Russel nono

Sotto i riflettori del Bahrein, la Ferrari è scintillante e conquista la pole position con un giro fantastico di Charles Leclerc. La Rossa aveva dato ottimi segnali in questo primo weekend della stagione ma nessuno osava dire di aspettarsi che fosse così competitiva. Il campioncino monegasco conquista così la prima posizione, nell'ultimo giro lanciato, scalzando il compagno di squadra Sainz e mettendo dietro anche il campione del mondo in carica Verstappen, transitato sul traguardo con appena 123 millesimi di ritardo rispetto a Leclerc.

Terza, come detto, l'altra Ferrari a solo 6 millesimi dalla Red Bull. Quarto invece Sergio Perez. In ritardo le Mercedes, con Hamilton che deve accontentarsi del quinto tempo a 680 millesimi da Leclerc e Russel addirittura nono ad oltre un secondo e mezzo. Una Ferrari, insomma, che torna a far sognare i propri tifosi e che per la gara di domani proverà sicuramente a dire la sua.