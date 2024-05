Expo Valle Impero, l'11 e 12 maggio stand, degustazioni, mostre, musica e convegni a Borgomaro

Voglia di un weekend all’insegna di spensieratezza, divertimento, musica, svago, escursioni e buon cibo: sabato 11 e domenica 12 maggio l’appuntamento per turisti e residenti è a Borgomaro e nei caratteristici borghi che costellano le valli Impero e Maro. Un territorio suggestivo ricco di storia, cultura, tradizioni ed eccellenze dell’enogastronomia locale. L’iniziativa è organizzata da Azienda Speciale “Riviere di Liguria” della Camera di Commercio con il comune di Borgomaro, capofila del progetto assieme ai borghi di Chiusavecchia, Cesio, Caravonica, Pontedassio, Aurigo, Lucinasco, Chiusanico con il patrocinio di Regione Liguria, ANCI Liguria, Provincia di Imperia e il contributo di Fondazione Carige.

“EXPO VALLE IMPERO” offrirà una grande vetrina delle eccellenze del territorio. Non solo: oltre alla parte espositiva con gli stand delle aziende agroalimentari e artigianali della valle nel cuore di Borgomaro, non mancheranno degustazioni, laboratori di cucina, presentazioni, mostre, visite guidate in aziende e musei, e tante attività outdoor. Oltre agli assaggi dei prodotti tipici, nei ristoranti della vallata sarà possibile gustare le specialità della tradizione ligure. Il lavoro di squadra e la collaborazione dei borghi della valle tra le altre cose, porterà in tavola all’EXPO le specialità locali grazie alla presenza delle Pro Loco: Bestagno con rostelle, acciughe, e panino alla contadina; Conio con lo “zemin” con i fagioli di Conio, frittelle e croccante; Lucinasco con le “Buje” e trippe con patate e fagiolini; Borgomaro con coniglio alla ligure, salsiccia all’ormeasco con cipolle caramellate; Aurigo con gnocchi 3P e panissa aurighese; Villa Guardia con insalata di mare, frittelle di cipolla e patatine. Tutto accompagnato da musica, danze e animazione per famiglie. Focus particolari riguarderanno l’educazione alimentare con lo chef Renato Grasso assieme ai giovani del SEI-CPT di Imperia e i bambini testimonial dei prodotti del territorio e i progetti di valorizzazione dell’entroterra con le sue bellezze storiche, artistiche ed enogastronomiche lungo le vie del Sale a cura dei giovani chef SEI-CPT.

“Far conoscere l’entroterra Ligure, le sue bellezze storiche, artistiche, culturali è un cammino fondamentale per valorizzare il brand di un intero territorio. L’esperienza consolidata negli anni scorsi – sottolinea Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” Imperia La Spezia Savona – dimostra che gli EXPO rappresentano un evento unic, attrattivo dal punto di vista turistico ed enogastronomico, per promuovere le imprese del territorio e per il rilancio economico. Con la rassegna della Valle Impero proseguiamo su questa strada. L’evento attira visitatori in grande numero – in particolare gli stranieri che privilegiano una filosofia di viaggio “slow”, un turismo sostenibile, legato ai borghi, ai prodotti, alla cucina tipica e a un turismo innovativo e ricco di esperienze”.

“Con la seconda edizione di EXPO Valle Impero che quest'anno avrà come location Borgomaro - spiega il sindaco Massimiliano Mela – l’obiettivo è replicare, con lo stesso rinnovato entusiasmo e con la voglia di rappresentare al meglio la Valle Impero, il successo riscosso lo scorso anno a Chiusavecchia. Le premesse ci sono tutte: convegni, visite guidate, show-cooking, escursioni, spettacoli, musica, intrattenimento per famiglie lo street food con le specialità della tradizione locale. Un weekend da vivere intensamente per assaporare l’atmosfera di Borgomaro e della sua gente, e andare alla scoperta delle meraviglie del nostro territorio”.

"Questo appuntamento e, in generale, gli EXPO - dice il vice presidente della Regione Liguria con delega ad Agricoltura, Sviluppo Entroterra e Marketing territoriale Alessandro Piana - rinnovano per residenti e turisti la felice sintesi delle attrattive paesaggistiche del territorio e delle specialità agroalimentari. Una formula vincente che con autenticita' offrirà lo storytelling delle aziende agroalimentari a partire dalle materie prime sino alle degustazioni dei prodotti senza dimenticare le molteplici attivita' outdoor che si possono praticare lungo tutto l'arco dell'anno. Fondamentale il lavoro di squadra tra Camera di Commercio, Comuni, Provincia di Imperia, "Espansione", Enti, Anci e Fondazione Carige, valorizzando il ruolo sempre piu' attivo e presente delle diverse Pro Loco coinvolte a cui va un ringraziamento particolare. Ancora una volta puntare sui nostri prodotti di qualità, genuini e lavorati spesso con metodi tradizionali permette di raccontare tutta l'unicità della Valle in percorsi incuriosenti e sempre più ricchi, dagli antichi mestieri alle perle culturali, tra cui musei e momenti target family".