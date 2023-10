Expo Ferroviaria 2023, presente il ministro Salvini: "Milano supererà Berlino e Parigi: in mostra l’Italia che corre"

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha partecipato all’inaugurazione della undicesima edizione di Expo Ferroviaria, dedicando l’intera mattinata alla visita di gran parte degli stand, e celebrando quella che ha definito “l’Italia del fare e l’Italia che corre”. Per Salvini, la manifestazione milanese è di grande importanza non solo perché dimostra la vitalità di un settore come quello ferroviario e industriale che presenta punte di assoluta eccellenza nel mondo, ma perché rappresenta il vero nucleo di una transizione energetica “vera”, che offre soluzioni alle persone senza penalizzarle come invece fanno le regole che si vuole imporre al settore automobilistico, e che finiranno per danneggiare interi comparti produttivi.

Salvini ha ricordato la mole di investimenti che riguardano le infrastrutture, e che il MIT si sta impegnando a velocizzare in ogni modo, sbutocratizzando e semplificando le procedure. Il ministro ha ricordato gli investimenti sulla Brescia-Verona-Vicenza, sulla Torino-Lione, il Brennero, il Terzo Valico, la Napoli-Bari, nonché i 18 miliardi investiti in infrastrutture ferroviarie e stradali sia in Sicilia che in Calabria, che renderanno razionale anche la scelta di costruire il ponte di Messina, nonostante l’opposizione dei vari No Tav, No Ponte, No tutto. "Il 2032 è – secondo il ministro – l’anno in cui il panorama della rete infrastrutturale italiana sarà completamente trasformato."

Il ministro si è lungamente fermato ai vari stand, mostrando grande interesse per tutte le innovazioni tecnologiche mostrate: ha mostrato grande interesse non solo per i progetti che riguardano la “sua” Lombardia, ma anche le novità che stanno riguardando le linee ferroviarie al Sud, con importanti investimenti di rinnovamento della rete.