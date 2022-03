Expo Dubai, Regione Liguria promuove le sue grandi eccellenze

di Marco Innocenti

E' iniziata con l'arrivo all'aeroporto di Dubai, nella tarda serata, la missione istituzionale di Regione Liguria all'Expo di Dubai negli Emirati Arabi. Il Padiglione Italia, infatti, ospiterà per l'intera giornata di domani una lunga serie di eventi tutti dedicati al Made in Liguria e alle opportunità che la nostra regione può offrire agli investitori di tutto il mondo.

"Si tratta di una straordinaria occasione per promuovere il nostro territorio e le nostre eccellenze – ha dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti - a partire dal mondo dell’industria nautica, fino all’innovazione tecnologica, alla formazione, al turismo, alla cultura e all’agroalimentare. Questi settori sono strettamente legati fra loro e costituiscono un sistema integrato non delocalizzabile, unico non solo in Italia ma anche a livello europeo. Per valorizzare queste realtà, Expo dedicherà l’intera giornata alla Liguria: quello che presenteremo ai più importanti players di mercato mondiali è uno straordinario biglietto da visita, che garantisce decine di migliaia di occupati ed è proiettato verso un’ulteriore crescita in termini di fatturato e export".

Ecco il programma degli eventi in calendario:

Ore 10.15 Ricevimento del Presidente Giovanni Toti e della delegazione istituzionale a Padiglione Italia da parte del Commissario Generale dell’Italia a Expo Paolo Glisenti e Visita guidata al Padiglione Italia

Ore 11.00 Apertura dei lavori workshop “Innovation, internationalization and attractiveness of the territory. We are Liguria: nice to meet you”

Commissario Generale dell’Italia a Expo Paolo Glisenti

Console Generale d’Italia a Dubai Giuseppe Finocchiaro

Presidente di Agenzia ICE Carlo Ferro

Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti

Ore 11.25 Video Regione Liguria

Ore 11.30 -12.00 Tavola rotonda “Liguria: the Italian gateway for blue economy, ports and boating”

Assessore allo Sviluppo Economico Regione Liguria Andrea Benveduti

Presidente ADSP Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini

Presidente ADSP Mar Ligure Orientale Mario Sommariva

Interventi conclusivi di Saverio Cecchi e Stefano Messina

Ore 12.00 – 12.30 Incontro riservato delegazione istituzionale con aziende liguri presenti a Dubai (location all’interno di Padiglione Italia)

Ore 12.00 -12.45 Tavola rotonda Liguria: the Blue& Green Great Beauty

Gianni Berrino, Regione Liguria, Assessore al turismo (video La mia Liguria)

Marco Bucci, Sindaco di Genoa

Pierluigi Peracchini, Sindaco della Spezia

Elisa di Padova, Vice Sindaco Savona

Rossella Carrara, VP Corporate Relation and Sustainability Costa Crociere

Gianmarco Oneglio, Assessore al Turismo Comune di Imperia

12.45 – 13.00 Tavola rotonda Research & Innovation in Liguria: The art of making

Federico Delfino, Rettore Università di Genoa

Giorgio Metta, Direttore Scientifico Istituto Italiano di Tecnologia

Ore 13.00 Firma Protocollo tra Regione Liguria e Agenzia ICE – per il coordinamento degli interventi finalizzati alla promozione all’estero e all’internazionalizzazione delle imprese liguri (Galleria Istituzionale) con Presidente Giovanni Toti, Presidente Agenzia ICE Carlo Ferro e Assessore Benveduti

ORE 13.15 PUNTO STAMPA (c/o Auditorium)

Ore 13.15 Aperitivo Italiano presso Galleria e terrazza VIP

Ore 14.30 Evento a cura di Gruppo Boero

“The Blue and Green Horizon for the superyacht ecosystem”

Con saluto del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e assessore Sviluppo Economico Andrea Benveduti

Visita Presidente Toti ai Padiglioni di Emirati Arabi e Arabia Saudita

Ore 15.30 Firma Protocollo tra Regione Liguria e Amazon – per supporto alla digitalizzazione delle imprese liguri e promozione dei prodotti regionali sul marketplace (Galleria Istituzionale) con Assessore Benveduti e Mariangela Marseglia, VP & Country Manager Amanzon.it e Amazon.es

Ore 16.00 Tavola rotonda a cura di Confindustria Nautica

“Liguria: Boating & Beauty”

Presidente Confindustria Nautica Saverio Cecchi

Vice Presidente Confindustria Nautica Andrea Razeto

Direttore Commerciale Salone Nautico di Genova Alessandro Campagna

Ore 16.30 Innovation Talk a cura di Agenzia ICE

“Between Innovation & Beauty: the trends in the nautical sector”

Saluti di benvenuto:

Commissario Generale di Padiglione Italia a Expo Paolo Glisenti

Presidente Regione Liguria Giovanni Toti

Tavola rotonda

Presidente Agenzia ICE Carlo Ferro

SPP Ambassador - Sustainability Director Amer Yachts Barbara Amerio

Presidente Distretto Nautico Puglia Giuseppe Danese

Direttore e Vice Presidente Fondazione Edison Marco Fortis

CEO Gianneschi Pumps and Blowers Srl Alessandro Gianneschi

Conclusioni

Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti Nicola Lener