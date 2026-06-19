Ex San Carlo Onlus, maestranze ancora senza stipendio: Uiltucs Liguria chiede intervento Prefetto

«Dopo mesi di proteste e confronto con la struttura commissariale, continuiamo ad assistere soltanto a promesse non mantenute. È una situazione vergognosa». Così Marco Callegari (nella foto) e Cristina D’Ambrosio, rispettivamente segretario generale e segretaria regionale di Uiltucs Liguria, tornano a denunciare la mancata corresponsione degli stipendi arretrati alle lavoratrici e ai lavoratori della Cooperativa San Carlo Onlus, attualmente commissariata.

Nel corso dell’incontro del 4 giugno scorso, la Prefettura di Genova, attraverso la dottoressa Bruzzone, aveva assunto l’impegno di intervenire per sbloccare il pagamento delle retribuzioni arretrate. Un impegno preso alla presenza della categoria sindacale e della Confederazione che, a oggi, non ha prodotto alcun risultato concreto.

«A distanza di oltre due settimane non è stato fatto nulla – sottolineano i sindacalisti –. Nel frattempo, anche i minori stranieri non accompagnati ospitati nella struttura hanno vissuto mesi di incertezza, abbandono e degrado. Oggi apprendiamo con favore che il Comune di Genova si sta attivando per affrontare la situazione. Dalla Prefettura, invece, non è arrivato alcun ulteriore segnale».

Nei giorni scorsi, inoltre, la Prefettura ha comunicato il subentro della Croce Rossa a partire dal mese di giugno, senza però chiarire il titolo dell’affidamento né le modalità operative della gestione.

«Attendiamo ancora risposte concrete e soprattutto fatti. La delusione nei confronti della Prefettura di Genova è profonda e crescente», concludono Callegari e D’Ambrosio.

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