Ex Ilva, via libera ai commissari per trattativa esclusiva con Flacks
di Stefano Rissetto
Il confronto con Flacks entrerà ora nella fase operativa e sarà finalizzato alla valutazione delle condizioni industriali, occupazionali e finanziarie
I commissari di Acciaierie d’Italia e di Ilva in amministrazione straordinaria hanno ottenuto dai rispettivi comitati di sorveglianza il via libera ad avviare il negoziato in esclusiva con il gruppo statunitense Flacks, nell’ambito del percorso di rilancio del polo siderurgico.
La decisione rappresenta un passaggio rilevante nel processo di individuazione di una soluzione industriale per l’ex Ilva. Il confronto con Flacks entrerà ora nella fase operativa e sarà finalizzato alla valutazione delle condizioni industriali, occupazionali e finanziarie dell’operazione.
L’esito del negoziato sarà successivamente sottoposto all’esame dei sindacati e del governo, che resteranno coinvolti nel percorso decisionale. La notizia emerge da fonti vicine al dossier sull’ex Ilva.
