Ex Ilva, oggi il cda a Milano. Lavoratori genovesi in presidio: "E' tempo di dare risposte"

E' il giorno del cda di Arcelor Mittal e Acciaierie d'Italia (Ex Ilva), in corso di svolgimento a Milano. Anche da Genova sindacati e lavoratori dello stabilimento di Cornigliano sono accorsi nel capoluogo lombardo per unirsi al presidio organizzato in viale Certosa, dove si sta svolgendo il vertice. Al tavolo a.d. di Acciaierie d'Italia Lucia Morselli con i vertici di Mittal e i rappresentanti di Invitalia.

"Come delegazione Rsu abbiamo deciso di bloccare via Certosa in attesa che vengano chiariti quegli aspetti che per noi risultano imprescindibili. Riteniamo che anche il socio privato - (Arcelor Mittal) - debba contribuire in maniera importante sul lato economico. La sensazione è che si stia temporeggiando in una situazione che ha bisogno di risposte certe" - afferma Nicola Appice, coordinatore RSU FIM Cisl