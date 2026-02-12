Ex Ilva, Fim, Fiom e Uilm: "Pronti ad autoconvocarci davanti a Palazzo Chigi se entro fine febbraio non saremo ricevuti"

Sull'ex Ilva "ribadiamo la necessità di una convocazione a palazzo Chigi: se non ci sarà entro la fine di febbraio, siamo pronti ad autoconvocarci davanti a palazzo Chigi". Così i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella, in conferenza stampa chiedendo il coinvolgimento diretto della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul dossier. I sindacati dei metalmeccanici rimarcano la necessità di "avere chiarezza" sulla vertenza, puntando al rilancio industriale e alla tutela dell'occupazione, dell'ambiente e della sicurezza, e ritenendo "centrale" l'intervento dello Stato.

