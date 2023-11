Ex Ilva, Bonomi (Confindustria): "Italia deve decidere se puntare o no su acciaio"

"Questo Paese deve decidere se l'acciaio lo vuole o no. Credo che sia fondamentale avere l'acciaio e quindi spero in una soluzione positiva perché Acciaierie d'Italia è un asset strategico per il nostro Paese". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine dell'assemblea di Confindustria Genova, parlando dell'assemblea dei soci di Acciaierie d'Italia che si riunisce oggi.

"Molte delle catene di fornitura del valore aggiunto dipendono dalla fornitura dell'acciaio di Taranto e ovviamente anche degli altri siti produttivi - ha aggiunto - Quindi io spero che si trovi una soluzione che vada nella giusta direzione non solo per Acciaierie d'Italia ma per tutta la manifattura italiana".

DECRETO ENERGIA - Quanto al decreto legge energia, Bonomi sostiene: "Va nella giusta direzione, interviene per darci un minimo di competitività rispetto a Francia e Germania che hanno fatto interventi di sostegno alla loro industria e quindi questo riequilibra un po' la situazione del mercato. Lo aspettavamo da tempo - ha sottolineato - era stato rinviato già quattro volte".

MODIFICHE AL PNRR - "Consideriamo positivo l'intervento di rimodulazione del Pnrr. Abbiamo a disposizione, da quello che abbiamo letto, circa 6 miliardi per la transizione 5.0, ed è la cosa che abbiamo chiesto. Adesso auspichiamo che vengano fatti i decreti velocemente e che vengano ascoltate le richieste delle imprese, per scaricare presto e bene questi investimenti". "Oggi siamo convocati all'una per la cabina di regia dove ci verranno spiegate le nuove modalità di utilizzo di questi fondi, quindi speriamo di andare nella giusta direzione" ha aggiunto Bonomi dopo aver sottolineato: "Abbiamo sempre dichiarato che valutiamo i provvedimenti nel merito, come avevamo detto per la legge di bilancio, che avevamo definita ragionevole per la parte di interventi ai redditi delle famiglie con basso reddito, incompleta invece per la parte di stimolo agli investimenti".

RIFORMA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - "Continuo a ribadire che per noi sono importanti i fondi del Pnrr ma lo sono ancora di più le riforme. Uno dei problemi per l'attrattività degli investimenti dall'estero è la giustizia amministrativa - ha aggiunto -. Se chiedete alle multinazionali, si lamentano dei tempi della giustizia. Quindi è importante fare le riforme. Sburocratizzazione, tempi della giustizia, fisco, lavoro, ne abbiamo riforme da fare. E' un percorso lungo ma va fatto se vogliamo un Paese moderno, efficiente, sostenibile, inclusivo".

FIDUCIA NELLE INDUSTRIE -"Non ero così ottimista prima, non sono così pessimista oggi. Molti addirittura parlano di recessione, io credo che invece l'industria italiana abbia dimostrato che strutturalmente è forte. Se ci mettono nelle condizioni di competere con le stesse leve delle altre industrie siamo capaci di fare il nostro mestiere. Lo abbiamo dimostrato dopo il Covid: nel 2021 e 2022, il grosso del rimbalzo è stato dato dalla manifattura e dalle nostre esportazioni".