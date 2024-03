Ex Ilva: attesa decisione su insolvenza di quattro società dell'indotto

E' attesa entro la fine della settimana la decisione del Tribunale fallimentare di Milano sulla dichiarazione di stato di insolvenza delle altre quattro società del gruppo Acciaierie d'Italia, ossia AdI Tubiforma, AdI Energia, AdI Servizi Marittimi e AdI Socova, per le quali il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha già sottoscritto il decreto di estensione della procedura di amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia. L'udienza per discutere sulla richiesta di stato d'insolvenza è stata riprogrammata per domani e poi la decisione dei giudici è previsto entro la fine della settimana.

Il 29 febbraio scorso, Il Tribunale fallimentare, presieduto da Laura De Simone, ha dichiarato lo stato di insolvenza per Acciaierie d'Italia spa. Passaggio che ha consentito di fatto di avviare l'amministrazione straordinaria. In seguito, con la dichiarazione di insolvenza anche per le altre quattro società, su cui dovranno esprimersi i giudici, potrà partire di fatto l'amministrazione straordinaria di gruppo. La dichiarazione di insolvenza, tra l'altro, potrebbe far scattare un'inchiesta a Milano con l'ipotesi di bancarotta sulla gestione e i conti dell'ex Ilva. Al momento il fascicolo aperto è senza ipotesi di reato né indagati e all'aggiunto Laura Pedio e al pm Pasquale Addesso nelle prossime settimane potrebbe essere consegnata una relazione dei commissari sulla base della quale iniziare a condurre i primi accertamenti.