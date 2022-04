Ex Genoa, malore per Tacconi: è ricoverato in gravi condizioni

di Edoardo Cozza

L'ex portiere rossoblù si è sentito male ad Asti ed è stato poi trasferito ad Alessandria, dove è in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia

Stefano Tacconi, ex portiere del Genoa, oltre che di Avellino, Juventus e Nazionale, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Alessandria. Tacconi è stato trasferito d'urgenza da Asti, dove aveva accusato un malore in mattinata.

L'ex numero uno, due stagioni in rossoblù dal 1992 al 1994, aveva partecipato ieri alla 'Giornata della figurine' e stamattina si è sentito male. Immediatamente trasferito nel pronto soccorso astigiano, è stato poi portato ad Alessandria nel reparto di neurochirurgia. Le sue condizioni sembrano serie e preoccupanti.

Tacconi si accasò al Genoa nell'estate 1992 per sostituire il pur più giovane Braglia. Nel capoluogo ligure, dove fu titolare con Scoglio e riserva con Marchioro offrì un rendimento altalenante, specie nella prima stagione.

L'esperienza con i rossoblù finì bruscamente il 12 dicembre 1994, con la rescissione del contratto e il ritiro dall'attività professionistica. Con il Grifone giocò 43 gare.