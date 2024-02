Evento Fermerci Informa: al centro il tema della digitalizzazione

Si è svolta a Roma l’iniziativa Fermerci Informa nel corso della quale Almaviva, Gruppo italiano di innovazione digitale, ha illustrato agli Associati Fermerci le principali soluzioni tecnologiche che possono aumentare la competitività del trasporto ferroviario merci.

La digitalizzazione è lo strumento necessario per rendere più efficiente il trasporto ferroviario delle merci in Italia. Nella catena logistica è infatti fondamentale la condivisione in formato digitale e in tempo reale di dati e documenti, in maniera rapida e sicura.

Per Fermerci le imprese sono già pronte perché operano da anni nel mercato europeo e la maggior parte degli altri Paesi dell’Unione ha già digitalizzato interi processi documentali. In Italia è necessario un incubatore di innovazione dedicato al settore del trasporto ferroviario delle merci che consenta di superare vincoli tecnici e normativi in modo da rendere possibile la digitalizzazione di tutti i procedimenti del settore, coinvolgendo nel processo anche altre modalità di trasporto delle merci.

Negli ultimi anni il settore ferroviario italiano ha vissuto una profonda trasformazione e ha raggiunto soddisfazioni in termini di reputazione venendo percepito come sicuro, intelligente ed ecologico. Domenico Cimei, Responsabile Area Logistics di Almaviva, ha illustrato come il percorso di crescita possa avvalersi di un’ulteriore spinta grazie alla digitalizzazione. Quest’ultima riveste un ruolo fondamentale nel far evolvere il trasporto ferroviario rendendolo più sostenibile ed economicamente più efficiente, anche grazie all’utilizzo di tecnologie innovative, come l’intelligenza artificiale, di cui Antonio Pipelnino, Sales Manager BU Transportation di Almawave, ha descritto le potenzialità.

La sfida è significativa, la finestra di opportunità è ampia e l’intero settore, indipendentemente dai ruoli, deve essere predisposto ad accettare questa occasione e a collaborare. In questo scenario Almaviva, in collaborazione con Fermerci, garantisce il supporto agli operatori del trasporto ferroviario delle merci per la digitalizzazione di ecosistemi strategici con soluzioni capaci di rispondere alle attuali esigenze di sicurezza e di sostenibilità ambientale ed economica.