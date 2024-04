Europee, Richetti affianca Cristina Lodi all'apertura del point elettorale: "Azione si affida a persone capaci"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

È stato inaugurato a Genova, in viale Brigate Bisagno, il "point elettorale" di Cristina Lodi, candidata per Azione alle prossime elezioni europee. La segretaria regionale, in corsa nella circoscrizione Nord Ovest (Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta) ha accolto il capogruppo di Azione alla Camera Matteo Richetti: "A Genova in Liguria con Cristina Lodi non solo a sostenere la sua candidatura ma a chiederle di guidare un grande processo di cambiamento – ha affermato Richetti - le prossime elezioni europee sono fondamentali, sia per l'Europa che ha di fronte grandi sfide come la transizione ecologica e il ripristino di condizioni di pace, sia per il Nord Ovest, un territorio che ha bisogno di una reale rappresentanza in Europa. Oggi abbiamo passato la giornata a discutere di economia del mare, un settore che si porta dietro una grande industria, con importanti opportunità di lavoro. Temi che vogliamo portare in Europa con Azione e con Cristina Lodi".