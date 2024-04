Europee, Orlando (PD): "Non mi candido, il mio compito è proseguire nel mio impegno sul territorio"

"Ho iniziato questo lavoro e non lo voglio interrompere, non mi candiderò per le europee perché ho da fare qui sul territorio. Il mio compito è rimanere qui e aiutare il processo politico che deve andare avanti. Ma dobbiamo assolutamente far andare a votare la gente, altrimenti in questo modo alziamo la palla alla destra". Lo ha detto il deputato Pd Andrea Orlando a margine della sua partecipazione all'assemblea dei circoli Pd che si è tenuto a Genova.

"Alle ultime elezioni è andata a votare meno della metà delle persone e questo non va bene - ha aggiunto Orlando -, devono votare tutti. Viviamo con una destra oligarchica in Liguria, dove si mescolano centri di potere definiti e dove in pochi pretendono di decidere del destino di tutti. Prima parola d'ordine da mettere in campo è porci l'obiettivo di far tornare la gente a votare".

Ai dirigenti più giovani "dico di promuovere più assemblee e imparare a rispondere alle domande, perché così si costruisce il partito".