Europee, Moratti (FI): "Benifei stia tranquillo, siamo nel Ppe e non siamo sovranisti"

"Il nostro obiettivo è fare in modo che l’Europa cresca e perché l’Europa cresca, dobbiamo migliorare l’infrastrutturazione dei territori perché le aziende possano correre veloci con le loro merci. Un’Europa che deve semplificarsi dal punto di vista burocratico, perché ci sono troppi oneri in tempo di risorse e di tempi che pesano sulle medio e piccole imprese. Un’Europa che favorisca la partecipazione delle donne e dei giovani e che dia una vita dignitosa agli anziani, un’Europa rispettosa dei territori". Così Letizia Moratti (Forza Italia) ha esordito riguardo la sua corsa alle europee a margine di un incontro per la campagna elettorale a Rapallo.



La Moratti ha risposto poi alla provocazione di Brando Benifei (Pd) che in un'intervista rilasciata a Telenord, rivolgendosi alla Moratti ha chiesto: "Ma cosa volete fare in Europa? Continuate ad essere al rimorchio dei sovranisti o volete fare altro?".

La Moratti: "Forza Italia é aderente al partito popolare europeo che è il primo in Europa, non è un partito sovranista. Ed è un partito che come unico partito, sarà capace di difendere una sostenibilità ambientale coniugata alla sostenibilità economica e sociale. Cosa che un partito socialista non è riuscito a fare perché ha spinto troppo sulla sostenibilità ambientale, per la quale siamo tutti d'accordo, ma non è possibile pensare che saremo costretti ad avere auto elettriche e a rottamare tutte le altre o a certificare le case in tempo che non sarà possibile rispettare".

"Se Forza Italia dovesse superare la Lega alle elezioni? Siamo tutti impegnati nelle elezioni europee che sono elezioni con le preferenze quindi ogni partito ha la sua storia e corre con una propria storia. Noi non siamo in competizione con gli altri partiti di governo. Guardiamo a tutto quel mondo che in questo momento non vota. Pensiamo di avere un grande spazio e una proposta politica molto concreta, un programma e contenuti concreti".