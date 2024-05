Europee, Liguria in campo: i candidati del territorio

Il deposito delle liste e dei simboli comincia a chiarire lo scenario che gli elettori liguri, l'8 e 9 giugno prossimi, troveranno sulla scheda per il rinnovo del Parlamento Europeo. Si vota col proporzionale puro con soglia di sbarramento del 4%, il che da una parte accentua la frammentazione e dall'altra impone alle forze di modesta dimensione di consorziarsi per superare l'asticella aritmetica.

Non pochi i candidati di origine ligure, tuttavia obbligati dal sistema elettorale e dalla configurazione della circoscrizione (che comprende anche Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta) a fare cordata con candidati piemontesi e lombardi, seguendo il meccanismo della preferenza di genere: due donne e un uomo, oppure due uomini e una donna.

IN mattinata sono stati ufficializzati i candidati di "Stati Uniti d'Europa", cartello elettorale che comprende tra l'altro Italia Viva e +Europa: al terzo posto in lista la parlamentare spezzina Raffaella Paita. Ieri era emerso il nome di Federico Giacobbe, consigliere del Municipio Media Val Bisagno, uscito da +Europa per entrare in Azione dove insieme con Cristina Lodi, consigliere comunale di Genova, e l'imprenditore Riccardo De Giorgi rappresenterà la Liguria nelle liste del movimento di Carlo Calenda, che a sua volta ha sciolto la riserva sulla candidatura.

Per quanto riguarda le forze del centrodestra, Fratelli d'Italia punta sul capogruppo in consiglio regionale Stefano Balleari, mentre la Lega schiera un veterano come Francesco Bruzzone, oggi parlamentare ma forte di una lunga esperienza nelle istituzioni e nel partito, e l'assessore comunale genovese Lorenza Rosso. Quanto a Forza Italia, torna in lizza Luigi Grillo, spezzino, più volte sottosegretario e parlamentare.

Il Pd ripropone lo spezzino Brando Benifei, capodelegazione uscente a Strasburgo, la scrittrice e giornalista Donatella Alfonso, consigliere comunale a Genova, e Lucia Artusi, ex assessore comunale a Sanremo. Il Movimento Cinque Stelle ricandida Mariangela Danzì e tre candidati scaturiti dalla selezione in rete: Isabella Parini, Fabio Romano e Jean François Boudard. Nella lista Alleanza Verdi e Sinistra figurano Daniele Cicala per la componente ecologista e Simona Cosso di Sinistra Italiana.

Per quanto riguarda le altre liste, in attesa degli esponenti di "Stati Uniti d'Europa", si presentano l'avvocato Marco Mori nella lista "Libertà", la giornalista e comunicatrice genovese Silvia Stefani per "Democrazia sovrana e popolare", Bice Parodi e Maria Rita Lagostena nella lista "Pace terra dignità" di Michele Santoro.