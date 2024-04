Europee, Calenda a Genova: "Con Azione c'è il generale Camporini, mica Vannacci: in campo con la miglior squadra possibile"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Alle Europee il nostro obiettivo è presentare la migliore lista possibile. Questo significa il generale Camporini, altro che Vannacci, quando si parla di difesa, Mario Raffaelli che ha fatto la pace in Africa, in Mozambico, come inviato delle Nazioni Unite, significa Zollino, professore a Padova di energia nucleare, una nostra grande battaglia, significa Cristina Lodi che ha un rapporto fortissimo con il territorio a Genova, con il terzo settore, ed è molto ferrata sul tema delle infrastrutture logistiche". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a margine di un convegno sulle infrastrutture a Genova. Calenda questa sera apre la campagna elettorale con un appuntamento in cui viene resa ufficiale anche la candidatura di Cristina Lodi.





"Cristina sarà parte di una squadra - ha aggiunto Calenda - che non ha paragoni. Invitiamo gli elettori a mettersi in contatto con i candidati, dei quali abbiamo dato i riferimenti sui social, e di considerare le elezioni come un colloquio di lavoro per capire se il candidato è all'altezza".