European Mobility Expo: focus su futuro di bus elettrici, treni del domani e relazione con UE

Stamattina all’interno di European Mobility Expo si è tenuto il dibattito “Strategia industriale europea e se la mobilità avesse una possibilità per reindustrializzare l’Europa?” a cui hanno partecipato rappresentanti dell’industria e dell’Unione Europea.

Tra i relatori ben due gli italiani presenti, in una edizione in cui l’Italia è stata poco rappresentata sia tra gli espositori che tra gli speaker: si tratta di Veronica Elena Bocci coordinatrice di DITECFER e vicepresidente di ERCI (European Railway Clusters Initiative) e Domenico Nucera, presidente della Business Unit Autobus del Gruppo Iveco e presidente della divisione Autobus dell’Associazione europea dei produttori di automobili (ACEA).

Il tema dell’incontro è come l’industria europea sarà in grado di soddisfare la crescente domanda di autobus elettrici, come sarà il treno di domani e come potrà la Commissione Europea sostenere il settore per restare all’avanguardia.

Nicolas Blain, direttore delle relazioni internazionali e affari europei di RATP si rivolge subito alla rappresentate della Commissione, Lorena Ionita, del gruppo Mobilità della DG Grow: “Il primo imperativo è che il trasporto pubblico debba assolutamente essere considerato dalle istituzioni europee come una priorità strategica. Ingegneria, manutenzione, materiale rotabile, esercizio. E nella competizione globale, aspra e squilibrata, costituisce un asset fondamentale. Questo è l’imperativo. Questo è un messaggio alla Commissione Europea: il trasporto pubblico, che spesso a causa di questioni relative al principio di sussidiarietà non è sufficientemente evidenziato, deve essere una priorità.”

Il dibattito è segnato dalle incertezze sull’approccio della nuova Commissione in via di insediamento rispetto al Green Deal le cui politiche negli ultimi anni hanno messo in moto una serie di cambiamenti industriali irreversibili, incertezze smentite categoricamente da Ionita: “Gli orientamenti politici per la futura Commissione affermano chiaramente che manteniamo la rotta del Green Deal, che non abbiamo abbandonato gli obiettivi del 2035, gli obiettivi di identificazione, perché dare anche sicurezza a questi investimenti, dà prevedibilità, dà sicurezza agli investimenti, che i produttori europei possono investire in queste tecnologie.”

E proprio i produttori esprimono tutte le perplessità per una transizione in cui la realtà è ben diversa dai propositi: Due settimane fa abbiamo tenuto la nostra ultima conferenza di ACEA, ad Hannover. E la sensazione comune di tutti i produttori europei è che l’intero settore sia davvero sotto stress.” dice Domenico Nucera di Iveco. “E la ragione di questo stress è sicuramente la transizione green, a causa della completa disconnessione tra le normative e l’ambizione degli OEM, di tutte le autorità di trasporto pubblico e dei produttori.

Perché c’è questa disconnessione? Le regolamentazioni europee costringono il sistema ad arrivare ai numeri menzionati prima: il 90% del tpl a zero emissioni nel 2030, il 100% nel 2035. Ma se guardiamo ai produttori sul mercato, vediamo che le condizioni non ci sono assolutamente.

L’intera infrastruttura è in ritardo e lo sviluppo è lento, in termini di caricabatterie e di idrogeno. Se passiamo alla produzione di batterie, si dice che i cinesi hanno un ottimo prodotto, la realtà è che il loro unico vantaggio è in termini di costi. Oggi, per i veicoli elettrici, il 30% del valore dei veicoli è legato alla batteria, la cui produzione è completamente gestita dai cinesi. Quando si tratta di veicoli elettrici, hanno un vantaggio in termini di costi. Questo è quasi impossibile per un produttore europeo. Se guardiamo al costo totale di proprietà, ad eccezione di alcuni casi specifici, il divario da colmare è enorme.

Il secondo elemento importante riguarda il fatto che si tratta di un business guidato dai sussidi. È stato dimostrato che le cifre indicate sono assolutamente giuste, ma si riferiscono al periodo in cui le sovvenzioni spingevano il mercato. Ora che i sussidi stanno diminuendo, anche gli standard per i veicoli a zero emissioni stanno diminuendo.”

Veronica Elena Bocci interviene per parlare proprio di batterie e produzione: “Ho sentito durante tutti gli interventi parlare di trazione. E quindi quale sia l’energia di cui ha bisogno la trazione, non importa quali siano i veicoli, ci sono molti altri aspetti in cui dobbiamo aiutare le industrie europee a crescere o a creare dal basso. Il settore ferroviario è elettrificato per natura, nella maggior parte dei casi, quindi sì, utilizziamo batterie e idrogeno, perché ci sono ancora alcune linee tra il diesel e ci siamo permessi di renderle verdi, ma questo non significa che il lavoro sia fatto per il settore ferroviario.

Quindi, per cosa stiamo lavorando e che tipo di catena del valore dobbiamo creare in tutto il settore ferroviario? L’innovazione ha a che fare con i materiali, i materiali intelligenti.

Inoltre, le batterie menzionate e l’idrogeno necessitano di materie prime critiche e strategiche. La maggior parte di essi vengono reperiti, estratti, lavorati, lontano dall’Europa. Questa è una delle domande.

Certo, la Commissione Europea sta lavorando su questo, ma questo è un aspetto in più. Stiamo trasformando il digitale in ogni cosa. Ciò significa, ancora una volta, che abbiamo bisogno di molte materie prime,cioè semiconduttori.

Anche su questo esiste un’iniziativa molto intelligente da parte della Commissione Europea per sfruttare i semiconduttori in Europa, ma significa che abbiamo bisogno di azioni molto ampie che tocchino tutti gli aspetti della catena del valore. La Commissione europea sta già lavorando su molti di essi, ma dobbiamo discutere meglio su quali altre esigenze ci siano. Vediamo che ci sono carenze, carenze attuali e carenze future.

Per questo dobbiamo ampliare la portata della strategia industriale europea.” conclude Bocci.